Le due rivoluzioni di Gattuso dopo la conferma calcolata di Montella e quella sentimentale di Iachini. Il rapporto fiduciario con Commisso

La prima rivoluzione che apporterà alla Fiorentina Gennaro Gattuso sarà di tipo mentale. Questo perché il calabrese è il primo allenatore pienamente scelto da Commisso dopo la conferma calcolata di Montella e quella sentimentale di Iachini. Ad utilizzare questa terminologia è La Nazione che troviamo stamani in edicola.

Il nuovo tecnico avrà dunque un rapporto molto più diretto, completo e fiduciario con il presidente gigliato, Rocco Commisso, con evidenti ricadute sul mercato.

La seconda rivoluzione sarà tecnica, in vista di una profonda rotazione nel gruppo per ricostruire un’identità in sintonia con le esigenze del nuovo tecnico.