Le due strade in salita per cedere Kokorin: la Fiorentina cerca il miracolo

Il danno è stato fatto un anno fa, cercando con una scommessa improbabile di risolvere un’emergenza come quella offensiva. Ma ci si volle anche mettere il carico, offrendo a Kokorin un contratto di tre anni e mezzo, fino a giugno 2024, per di più pagandolo quasi 2 milioni di euro l’anno. Ora liberarsi del suo ingaggio è quasi impossibile, come scrive il Corriere Fiorentino: da un lato c’è l’ipotesi prestito, quasi gratuito però, dall’altro quella della rescissione, improbabile dato che l’attaccante dovrebbe dare il proprio assenso e rinunciare al contratto.