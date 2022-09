Le elezioni portano a Roma ben quattro tifosi della Fiorentina. Ecco di chi si tratta

Ci sarà del viola anche nel Parlamento appena eletto. Dal prossimo 13 ottobre (prima riunione delle due camere) siederanno a Montecitorio e Palazzo Madama quattro tifosi della Fiorentina. Dall’ultima legislatura diminuisce di una unità il numero i i tifosi viola dichiarati a Roma, infatti si trovavano Stefano Mugnai (Gruppo Misto) e Gabriele Toccafondi (Italia Viva) alla Camera mentre Achille Totaro(Fratelli d’Italia), Manuel Vescovi (Lega) e Matteo Renzi (Italia Viva) al Senato. Per rappresentare al meglio il tifo viola, questi parlamentari avevano addirittura creato il “Viola Club Parlamento”.

Dei sopracitati rientra solo Matteo Renzi, ora Renew Europe, che viene però eletto nel seggio proporzionale Campania P01. Ritroverà a Palazzo Madama l’altro grande tifoso viola e “nemico” in battaglie politiche Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia. Marcheschi ha anche un passato nelle giovanili viola ed è stato anche raccattapalle all’Artemio Franchi. A Montecitorio, invece, i tifosi della Fiorentina saranno due ed entrambi eletti nel Partito Democratico in collegi uninominali. Uno è l’attuale assessore del Comune di Firenze Federico Gianassi, l’altro è Emiliano Fossi sindaco uscente a Campi Bisenzio che ha raccontato il suo grande amore per la squadra viola durante tutta la querelle stadio. Il giglio sarà quindi ben rappresentato nella nuova legislatura, anche se non è noto se tra gli altri trentadue parlamentari eletti in Toscana ci siano altri tifosi della Fiorentina. Se sì, uscire allo scoperto, alla “luce dì sole”, non vergognatevi.