Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: fuori Ribery e Callejon, ci sono Eysseric e Lirola. In difesa a destra tocca a Venuti

Cesare Prandelli ha scelto la formazione che andrà in campo oggi pomeriggio contro l’Atalanta. Ci sono alcune scelte clamorose, come l’assenza di Ribery e Callejon, che vanno in panchina. Al loro posto Lirola e Eysseric che agirano da trequartisti con Bonaventura alle spalle di Vlahovic. mentre come terzino destro viene scelto Venuti e non Caceres.

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Lirola, Bonaventura, Eysseric; Vlahovic.