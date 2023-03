Le FORMAZIONI UFFICIALI di Cremonese-Fiorentina: torna Milenkovic dal primo minuto. Riposano Igor e Bonaventura, c’è Saponara

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A TIM. Mister Vincenzo Italiano si affida a Sirigu per difendere i pali; Terracciano non è stato convocato a causa di un attacco febbrile. Difesa composta da Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi; il serbo torna titolare dopo circa tre settimane dall’ultima volta. Centrocampo a tre con Mandragora, Amrabat e Barak; riposa Bonaventura. Davanti torna Cabral dal primo minuto, con Ikoné e Saponara sulle fasce.

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Galdames, Tsadjout; Dessers. Allenatore: Davide Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodô, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.