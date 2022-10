Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Basaksehir: Terzic ritrova la fascia (sinistra) e Igor il centro della difesa. Mandragora mezzala non è l’unica sorpresa di Italiano

E’ tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per la quinta giornata di Conference League tra Fiorentina e Istanbul Basaksehir. Vincenzo Italiano si affida al portiere (quest’oggi di bianco vestito, è la prima volta in stagione) Gollini, che agirà alle spalle del quartetto difensivo composto da Terzic, Milenkovic (C), Igor e Dodo. In mediana il solito Amrabat, mentre ai suoi lati si muoveranno Barak e Mandragora. Davanti Jovic giocherà da prima punta, coadiuvato da Saponara sulla sinistra e da Kouamè sul lato opposto.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Saponara.

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuk, Okaka, Chouiar.