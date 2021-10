Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Cagliari: Venuti e Quarta titolari, giocano Torreira e Maleh. Out Callejon, con Vlahovic ci sono Saponara e Gonzalez

Alle 15 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Cagliari, nella partita valida per la nona giornata di Serie A. Nel tentativo di riscattare la sconfitta di Venezia, Italiano si affida al solito 4-3-3 con Terracciano in porta, davanti a lui la difesa formata da Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

A centrocampo si rivede Torreira, insieme a Bonaventura e Maleh che agiranno da mezz’ali. Tridente offensivo infine formato da Vlahovic, con ai suoi lati Saponara e Nico Gonzalez, finalmente titolare dopo la panchina di Venezia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-CAGLIARI:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Maleh; Saponara, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis, Joao Pedro, Keita. All. Walter Mazzarri