Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Benevento: Prandelli parte dal 4-2-3-1? Una chance per Igor. Kouame e Vlahovic assieme

Prima formazione ufficiale della Fiorentina, fatta dal nuovo allenatore viola Cesare Prandelli. In partenza la squadra dovrebbe essere schierata col 4-2-3-1 e ci sono alcune sorprese. Cominciando da dietro una chance viene data ad Igor che affianca il rientrante Pezzella come centrale. Sulla destra non c’è Lirola, ma Milenkovic. Amrabat e Castrovilli coppia di centrocampo, mentre sulla linea dei trequartisti si schierano Kouame, Bonaventura e Ribery, con Vlahovic punto di riferimento offensivo.

Questa la formazione titolare della Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Mentre questa è quella del Benevento: Montipò, Letizia, Caldirola, Glik, Barba, Schiattarella, Hetemaj, Ionita, Improta, Sau, Moncini.