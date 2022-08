Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Cremonese: vince Gollini su Terracciano, ci sono Quarta e Jovic. Due sorprese a destra

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese. Italiano e Alvini hanno scelto gli 11 uomini con cui iniziare questa Serie A. Per quanto riguarda la formazione viola, il ballottaggio in porta viene vinto da Gollini. In difesa, a destra si piazza Benassi, contro ogni pronostico. Reparto completato da Milenkovic, Quarta e Biraghi. Centrocampo composto da Amrabat, Bonaventura e Maleh. Davanti, Sottil Jovic e… Kouamé, altro nome inaspettato.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi (C); Amrabat, Bonaventura, Maleh; Kouamé, Jovic, Sottil. All.: Italiano.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Escalante, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Okereke; Dessers. All.: Alvini.