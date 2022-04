Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Empoli: Italiano sceglie Saponara e Gonzalez ai lati di Cabral. C’è Duncan in mezzo al campo

Da poco diramate le formazioni ufficiali della partita tra Fiorentina e Empoli. Italiano si affida al solito 4-3-3 con Terracciano in porta, Venuti prende il posto dell’infortunato Odrizola sulla destra, al centro Milenkovic-Igor con Biraghi a sinistra. A centrocampo c’è Torreira in regia con il confermato Castrovilli e Duncan come mezzali. Davanti ecco Cabral, che sarà supportato lateralmente da Saponara e Gonzalez.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti