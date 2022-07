Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Galatasaray: Cabral ha la meglio su Jovic, maglia per Maleh a centrocampo. Italiano rispolvera Benassi…in difesa

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Galatasaray, il primo vero e proprio impegno di un certo livello per la squadra di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola lascia in panchina tutti i nuovi arrivati, riproponendo un undici titolare simile a quello visto nella passata stagione. Unica vera e propria novità è l’utilizzo di Marco Benassi come terzino destro: i problemi fisici di Venuti e lo stato di forma di Dodò, che comunque è in panchina, costringono Italiano a reinventarsi il centrocampista come laterale difensivo. Resta inizialmente in panchina Nikola Milenkovic, da tempo al centro di numerose voci di mercato. A centrocampo conservatissimi Amrabat e Bonaventura, mentre Maleh ha la meglio su Duncan. In attacco Jovic partirà dalla panchina: riproposto infatti il tridente Gonzalez-Cabral-Sottil gia visto nelle ultime uscite dello scorso campionato.

Queste le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA(4-3-3): Terracciano; Benassi, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil

GALATASARAY (4-5-1): Muslera; Dubois, Nelsson, Bardakci, Van Aanholt; Oliveira, Kutlu, Akgun, Akbaba, Akturkoglu; Seferovic