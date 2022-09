Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona: Kouame prima punta. In difesa ce la fa Martinez Quarta, a centrocampo c’è Mandragora

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha delineato le sue scelte di formazione per la partita di oggi contro il Verona. In difesa ce la fa a recuperare Martinez Quarta, che va a fare coppia con Ranieri. A centrocampo non c’è Bonaventura, ma Mandragora che completa il terzetto con Barak e Amrabat. Sorpresa in attacco: Kouame va a fare la prima punta nel tridente con Sottil e Ikone. Panchina iniziale per Jovic e Cabral.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Quarta; Ranieri; Biraghi; Mandragora; Amrabat; Barak; Ikoné; Kouame; Sottil.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien; Gunter; Coppola; De Paoli; Ilic; Tameze; Lazovic; Hrustic; Lasagna; Henry.