Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: fuori Odriozola. Davanti Saponara vince il ballottaggio

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto le sue scelte per la gara contro l’Inter: sia Milenkovic (rettifica dopo che il club viola aveva reso noto sui social Quarta come titolare) che Igor sono confermati al cento della difesa. Fuori Odriozola, ancora non al top, al suo posto c’è Venuti. A centrocampo confermata la sensazione su Duncan mentre davanti il ballottaggio lo vince Saponara su Sottil e Ikone. Queste le due formazioni:

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfires, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Saponara, Piatek.