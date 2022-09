Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: Terracciano diventa titolare, Maleh insostituibile. Fuori Gonzalez e Vlahovic

Niente ritorno da avversario stavolta per Dusan Vlahovic, di fatto impiegato solo in Coppa Italia a Firenze l’anno scorso. Il serbo partirà dalla panchina nel match con la Fiorentina, che invece riparte con le consuete tante novità dalla gara precedente. Conferme per Terracciano, Maleh e Kouame, rientri per Dodo, Milenkovic, Amrabat e Sottil. Queste le scelte ufficiali:

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak, Sottil, Kouame, Jovic.

JUVENTUS: Perin, Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Locatelli, McKennie, Paredes, Di Maria, Milik, Kostic.