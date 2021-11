Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Milan: Venuti e Igor al centro della difesa, Duncan titolare. Saponara e Callejon insieme a Vlahovic

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Milan, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Per tentare di invertire il trend contro le big, Italiano si deve affidare a una formazione rimaneggiata a causa delle numerose assenze.

In porta c’è ancora Terracciano, davanti a lui la difesa sarà formata da Odriozola, Venuti, Igor e Biraghi. A centrocampo spazio a Torreira con Bonaventura e Duncan, mentre in attacco ci sono Saponara e Callejon insieme a Dusan Vlahovic.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.