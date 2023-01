Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Monza: c’è Bianco titolare. Ce la fa Dodô, assenti Milenkovic e Bonaventura

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Monza, sfida che comincerà alle 18:30 valida per la 16^ giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Viola, mister Italiano sceglie Terracciano tra i pali, con Dodô, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa. Vista l’emergenza a centrocampo, prendono posto Bianco e Duncan. Fasce offensive affidate a Ikoné e Saponara, con Barak trequartista e Cabral centravanti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. All.: Vincenzo Italiano.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Marlon; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. All.: Raffaele Palladino.