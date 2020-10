Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Padova: ci sono Duncan e Saponara a centrocampo, Callejon-Cutrone davanti dal 1′ minuto

Da poco diramate le scelte ufficiali dei due allenatori per Fiorentina-Padova, a breve in campo all’Artemio Franchi. Iachini (oggi non presente in panchina per squalifica) sceglie in porta Terracciano, in difesa Igor, Milenkovic e Martinez Quarta. Esterni di centrocampo Barreca e Venuti, con interni Saponara, Pulgar e Duncan. Coppia d’attacco Callejon-Cutrone.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Igor, Milenkovic, Martinez Quarta, Barreca, Venuti, Saponara, Pulgar, Duncan, Callejon, Cutrone

Padova: Vannucchi, Della Latta, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro, Mandorlini, Ronaldo, Hallfredsson; Buglio, Curcio, Soleri