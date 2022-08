Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Qatar: Gollini, Dodô, Mandragora e Jovic tutti in campo. Milenkovic con la fascia di capitano

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo per l’amichevole contro il Qatar, Nazionale che tra pochi mesi prenderà parte al Mondiale casalingo. Come ci aspettavamo Italiano rivoluziona la formazione, a partire dalla porta che stavolta sarà difesa dal nuovo acquisto Gollini. Titolare anche Dodô, mentre sulla sinistra ci sarà Terzic; al centro della difesa Nastasic e, soprattutto, Milenkovic con tanto di fascia di capitano.

A centrocampo Mandragora agirà in regia, con ai suoi fianchi Duncan e Bianco. Il tridente offensivo sarà composto da Ikonè, Saponara e .

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Mandragora, Bianco, Duncan; Ikone, Jovic, Saponara.

QATAR: Mohamed, Fadlalla, A Alahrak, Abdulla, A Madibo, A Alrawi, M Barsham, A Albyati, K Mohamed, M Ali, Boudiaf.