Le formazioni ufficiali di Fiorentina-RFS: per una coppia di centrali inedita, Italiano non rinuncia ai terzini titolari. A centrocampo torna Bonaventura, davanti ci riprova Ikonè

Il momento di tornare a solcare un campo europeo in gara ufficiale è arrivato: la Fiorentina sfida l’RFS Riga. Vincenzo Italiano schiera il suo classico 4-3-3 con qualche novità rispetto alle ultime uscite. Tra i pali torna Gollini, candidato ad essere il portiere di coppa. In difesa coppia di centrali inedita con Quarta e Ranieri, viste le assenze forzate di Milenkovic e Igor; ai lati agiranno Biraghi e Dodo. Centrocampo di titolari invece perché assieme ad Amrabat agiranno Bonaventura e Barak. In attacco, ai lati di Cabral giocheranno Ikone e Kouamè.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Biraghi, Ranieri, Quarta, Dodo; Amrabat, Bonaventura, Barak; Ikone, Cabral, Kuoamè. Allenatore: Italiano

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Panic, Saric; Stuglis, Simkovic, Emerson; Ilic. Allenatore: Morozs.