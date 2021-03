Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma: tornano Venuti e Amrabat dal primo minuto, sorpresa Igor al posto di Biraghi. Davanti Ribery e Vlahovic

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma per la 25esima giornata di Serie A. Prandelli si affida a Dragowski in porta, con la linea formata da Milenkovic, Pezzella e Quarta confermata davanti a lui.

Sulla destra torna Venuti dopo la parentesi Malcuit, mentre sul versante opposto agirà Biraghi. Si rivede Amrabat dal primo minuto affiancato da Castrovilli e Pulgar, mentre in attacco il tandem è quello formato da Ribery e Vlahovic.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Cesare Prandelli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.