Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spezia: a destra c’è ancora Venuti, Saponara-Sottil nel tridente con Vlahovic

Da poco diramate le formazioni ufficiali per Fiorentina-Spezia, gara valevole per l’unidicesima giornata di Serie A all’Artemio Franchi. Vincenzo Italiano si affida a Terracciano in porta, difesa composta da Venuti sulla destra, Milenkovic e Quarta centrali, con Biraghi sulla sinistra. A centrocampo c’è ancora Torreira in regia, supportato dalle mezzali Castrovilli e Bonaventura. In attacco ai lati di Vlahovic ci saranno dal primo minuto Saponara e Sottil

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.