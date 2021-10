Le FORMAZIONI UFFICIALI di Lazio-Fiorentina: torna Castrovilli, rifiata Bonaventura. In attacco ci sono Callejon e Sottil, Saponara va in panchina

Alle 20.45 la Fiorentina scende in campo all’Olimpico contro la Lazio, nella partita valida per la decima giornata di Serie A. Orfano di Nico Gonzalez, Italiano si affida a questo undici per provare a impensierire i biancocelesti.

Davanti a Terracciano, la linea difensiva sarà la stessa vista con il Cagliari. Venuti quindi a destra, Milenkovic e Martinez Quarta al centro e Biraghi a sinistra. A centrocampo si rivede Castrovilli insieme a Duncan e Torreira, rifiata dunque Bonaventura. In attacco con Vlahovic ci sono Sottil e Callejon, mentre torna in panchina Saponara nonostante l’ultima grande prestazione.

Le FORMAZIONI UFFICIALI di Lazio-Fiorentina:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Callejon. All. Italiano