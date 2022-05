Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: fuori anche Torreira, Italiano costretto al centrocampo di Salerno. Davanti Saponara vince il duello

Sono ufficiali le scelte di Pioli e Italiano per la sfida delle 15 e per la Fiorentina purtroppo ci sono altre sorprese in negativo, con l’esclusione di Torreira dall’undici titolare, oltre a quella di Bonaventura.

MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez, Tonali, Kessie, Messias, Diaz, Leao, Giroud.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Maleh, Duncan, Gonzalez, Saponara, Cabral.