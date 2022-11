Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Italiano sorprende in attacco, facendo riposare Kouamè e scegliendo ancora Cabral

E’ tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per l’incontro tra Milan e Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano ripropone il 4-2-3-1 con Terracciano fra i pali e davanti un quartetto composto da Biraghi, Milenkovic, Quarta e Dodo. In mediana, confermati Amrabat e Mandragora, alle spalle di Bonaventura che agirà da trequartista. Davanti tridente a sorpresa con Ikonè, Saponara e Cabral, che viene preferito per la seconda volta di fila a Jovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Diaz, Krunic, Leao, Giroud.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Quarta, Dodo; Amrabat, Mandragora; Saponara, Ikonè, Cabral.