Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: E tridente sia! Ma Caceres resta fuori, esperimento Castrovilli

Tridente doveva essere e tridente sarà, Prandelli lancia per la prima volta Callejon, Ribery e Callejon (già visti a Milano ma lì lo spagnolo faceva l’esterno a tutta fascia) in un vero e proprio tris offensivo. Sulla destra non c’è Caceres ma spazio a Venuti, mentre per Castrovilli esperimento nei due di centrocampo: niente spazio per Pulgar quindi. Queste le scelte dei due allenatori:

NAPOLI: Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

FIORENTINA: Dragowski, Milenkovic, Igor, Pezzella, Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Callejon, Ribery, Vlahovic.