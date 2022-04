Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Italiano conferma Cabral e Duncan e rilancia Amrabat

Nessuna sorpresa nell’undici titolare scelto da Vincenzo Italiano per affrontare il Napoli. Confermati Duncan a centrocampo e Cabral al centro dell’attacco, così come Saponara dalla parte opposta di Gonzalez, mentre il prescelto per sostituire Torreira è Amrabat, come atteso.

NAPOLI: Ospina, Mario Rui, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli, Lobotka, Zielinski, Fabian Ruiz, Politano, Insigne, Osimhen.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Saponara, Cabral.