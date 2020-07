Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina: Sopresa tra i pali, out Chiesa e Castrovilli. Dall’inizio il tandem Ribery-Cutrone

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali per Parma–Fiorentina. Tante novità per la Fiorentina che schiera tra i pali Terracciano, difesa a tre con Igor, Pezzella e Milenkovic. Sulle fasce Venuti e Dalbert mentre in mezzo al campo Duncan, Pulgar e Benassi. Davanti il tandem Cutrone–Ribery. Partono a sorpresa dalla panchina Dragowski, Chiesa, Castrovilli e Cáceres.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert; Cutrone Ribery

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Gervinho, Karamoh, Kulusevski