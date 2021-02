Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina: sorpresa Kouame in attacco. A centrocampo c’è Pulgar, sulla fascia destra conferma per Venuti

Sono ufficiali le formazioni scelte dal tecnico viola Prandelli e della Sampdoria Claudio Ranieri. Nella Fiorentina confermato Martinez Quarta in difesa con Milenkovic al ritorno dalla squalifica. C’è Pulgar al centrocampo al posto dello squalificato Amrabat, torna anche Castrovilli. Sulla corsia destra c’è ancora Venuti, mentre in attacco Kouame va a formare la coppia d’attacco con Vlahovic. Per i blucerchiati da evidenziare che non sono nell’undici titolare Quagliarella e Candreva.

SAMPDORIA: Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Keita. All. Ranieri.

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. All. Prandelli.