Le FORMAZIONI UFFICIALI di Sampdoria-Fiorentina: torna Torreira, a destra ancora Venuti. Ikonè, Cabral e Nico Gonzalez formano il tridente

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria, per una sfida che potrebbe valere la matematica qualificazione in Europa. Per questo appuntamento così importante Vincenzo Italiano si affida a Terracciano in porta, davanti a lui la solita difesa formata da Venuti (vinto il ballottaggio con Odriozola), Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo torna Torreira in regia, con Duncan e Bonaventura ai suoi lati. Cabral guiderà l’attacco, sostenuto sulle corsie esterne da Ikonè e Nico Gonzalez.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri, Quagliarella. All.: Marco Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Duncan, Bonaventura; Ikonè, Cabral, Nico Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano