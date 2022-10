Le formazioni ufficiali di Spezia-Fiorentina: Bonaventura e Mandragora dal 1′, nel tridente d’attacco c’è Ikone

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto le sue scelte per quanto riguarda l’undici iniziale che andrà in campo quest’oggi contro lo Spezia allo stadio ‘Picco’. In porta c’è Terracciano, al centro della difesa Milenkovic e Martinez Quarta, mentre sulle corsie pronti ad agire Dodô e Biraghi. Bonaventura e Mandragora completano il centrocampo con Amrabat in regia, mentre a formare il tridente in attacco sono Ikone, Jovic e Kouame.

Nello Spezia sono invece titolari entrambi gli ex viola Dragowski e Agudelo.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Reca, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Holm; Nzola, Gyasi.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame.