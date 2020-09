Le forti critiche a Gasperini da un suo ex giocatore: “E’ incapace di costruire un rapporto con i propri calciatori”

Timothy Castagne è passato in questo mercato dall’Atalanta al Leicester City. E in un’intervista al Guardian, ha speso parole non certo positive per il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini: “Volevo un allenatore con cui avere un rapporto. Con Brendan Rogers (allenatore del Leicester, ndr) possiamo parlare, può aiutarmi a lavorare sui miei punti deboli e cose del genere. E’ per questo che ho scelto di venire qui, perché ho avuto un’ottima impressione di lui. Gasperini invece non parlava con nessuno. E’ ottimo tatticamente e ha buone idee di calcio, ma non stringeva alcun tipo di rapporto con i giocatori. Dopo la partita gli chiedevo ‘Come sono andato? Ho giocato bene?’ e lui non mi dava mai considerazione”.

