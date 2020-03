Le genovesi vincono e si avvicinano alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In attesa della decisione di martedì se sospendere o meno i campionati, quest’oggi, dopo la vittoria della SPAL a Parma, si sono giocate Milan-Genoa e Sampdoria-Verona. I rossoblu hanno sbancato San Siro grazie alle reti di Pandev e Cassata (non basta Ibrahimovic a Pioli) mentre Quagliarella, con una doppietta, ha ribaltato il gol di Zaccagni al Ferraris. Ecco la nuova classifica in attesa dei posticipi.

La CLASSIFICA di Serie A: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.