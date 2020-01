Le grandi riflessioni intorno all’attaccante: ma la candidatura di Zaza è in ascesa all’interno della Fiorentina

Un po’ Cutrone, un po’ Petagna, un po’ anche Simone Zaza, in attesa di possibili nomi a sorpresa: la ricerca dell’attaccante per la Fiorentina si attesta intorno a questi nomi per il momento, con i rispettivi pro e i (tanti) contro, intesi come difficoltà nel chiudere i rispettivi affari. In particolare, secondo Tuttosport, la società viola ha rallentato su Patrick Cutrone anche perché in attesa di capire che ne sarà proprio di Zaza, che a Commisso era piaciuto molto nel corso di Torino-Fiorentina. I granata continuano a chiedere una cifra alta ma il classe ’91 piace molto all’interno della società viola, non solo al patron, soprattutto per la sua maggior esperienze ed affidabilità nell’immediato.