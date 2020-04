Le grandi spese della Fiorentina per le intermediazioni di mercato. I viola superano Napoli e Lazio

C’è un segmento dell’economia calcistica che non conosce crisi. È quello che, come riporta calciomercato.com, riguarda la spesa per i servizi degli agenti impegnata dalle società. In testa a questa speciale classifica c’è ovviamente la Juventus, che per le sue intermediazioni ha impegnato ben 44.320.948,36 euro. Circa 12,5 milioni di euro più della seconda piazzata in questa lista, l’Inter, che tocca quota 31,819,411,33 euro. Bisogna saltare un ulteriore fossato per trovare la Roma al terzo posto con una spesa di 23.228.104 euro. Quindi troviamo il Milan, che chiude la lista delle società che toccano la doppia cifra: 19.606.875 euro. Dal quinto gradino in giù si apre la lista delle “altre”. La capeggia la Fiorentina con 8.610.175 euro, seguita dall’Atalanta con 7.307.064 euro. Ma il dato che spicca è il basso livello della spesa impegnata da Napoli e Lazio per agenti: rispettivamente 5.201.372.04 euro e 4.499.416,50 euro.