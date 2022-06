Le idee rapide e precise per accontentare Italiano: la Fiorentina prova a sviluppare un mercato ‘diverso’ dal solito

Non più (o non solo) la speculazione degli ultimi giorni di mercato ma anche qualche mossa preventiva ed era anche l’ora: il mercato di questa estate sembra discostarsi dalle abitudini degli ultimi anni, dove Pradè e Barone attendevano i non ben precisati ‘saldi’ di fine agosto per definire gli affari. A meno di sorprese invece, con l’avvio della sessione la Fiorentina avrà modo intanto di chiudere le sue tre trattative a stato più avanzato, con Jovic, Mandragora e Dodo. A conferma, secondo Il Tirreno, di una sintonia tra dirigenza e Italiano e con idee per il momento abbastanza chiare e decise per tempistica di intervento e concordanza di idee. Poi ovviamente non ci si potrà fermare qui ma quella dei volti nuovi a Moena rappresenterebbe un’assoluta novità in confronto alle ultime annate.