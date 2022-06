Le integrazioni a centrocampo? Passano anche da La Spezia e da un vecchio pallino di Italiano

Ci sarà da lavorare eccome per la Fiorentina a centrocampo, un reparto che era già da infoltire e che ha perso per chissà quanti mesi uno dei suoi volti principali, come Gaetano Castrovilli. Per questo, oltre a Mandragora e Bajrami, sul fronte delle mezzali la società viola pensa anche a qualche uomo di fiducia di Italiano: tra questi c’è Giulio Maggiore, in scadenza tra un anno allo Spezia e con una valutazione non eccessiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è tra i club più avanti sul classe ’98 proprio per il feeling già esistente con il tecnico gigliato.