Le inutili fatiche di Biraghi e Castrovilli. L’iter che dovranno seguire

Non è stata una pausa per le Nazionali proficua per i due viola-azzurri della Fiorentina, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi. Il ct Mancini, infatti, gli ha spediti in tribuna ed entrambi non hanno collezionato neanche un minuto nelle tre partite giocate.

Nella giornata di ieri sono tornati al centro sportivo e nei prossimi dieci giorni si sottoporranno ad un tampone ogni 48 ore. Dopodiché, anche alla luce delle positività nel gruppo Italia, si sono allenati da soli evitando qualsiasi contatto in attesa dell’esito, che poi è risultato per entrambi negativo. Già nella giornata di oggi i due dovrebbero riunirsi ai compagni e mettersi a disposizione di Iachini per la partita contro il Genoa.