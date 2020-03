Le italiane non giocano neanche in Europa League. La situazione presente nel nostro Paese ha portato la UEFA, proprio in questi minuti, ad optare per il rinvio delle partite Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Gli incontri si sarebbero dovuti disputare domani. Nelle prossime ore verrà decisa la data per il recupero, intanto le italiane non giocano nemmeno in Europa League.