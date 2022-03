Le lacrime e la rabbia di Venuti dopo l’autogol. Il tentativo di consolazione di Milenkovic andato a vuoto. FOTO FN

Inconsolabile e pieno di rabbia. Così era il terzino della Fiorentina, Lorenzo Venuti, dopo l’autogol che ha consentito alla Juventus di imporsi, immeritatamente, al Franchi per 1-0.

Non appena la palla è rotolata dentro al sacco, Venuti si è raccolto nella propria porta, poi si è rialzato imprecando. Ha provato a spingersi in avanti subito dopo la ripartenza del match per cercare di ‘rimediare’ all’errore, ma ormai non c’era più tempo e l’arbitro Guida ha decretato la fine dell’incontro un minuto dopo l’episodio sfortunato.

Dopo il triplice fischio ha provato a consolarlo Milenkovic: tentativo andato a vuoto, perché Lollo in quel momento era ancora pieno di adrenalina per l’accaduto. Peccato, peccato davvero che sia toccato a un figlio di Firenze, uno che è molto attaccato alla maglia della Fiorentina, vivere un momento simile.