Le Lega non ci sta: “Nardella ha sbagliato tutto sullo stadio, abbiamo perso un anno. Noi gli unici a votare contro la Mercafir”

Dopo le proteste di Forza Italia, anche la Lega da Palazzo Vecchio si fa sentire sul tema stadio: “Troviamo assurdo – dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin – che ad oggi non ci sia una linea chiara sullo Stadio. L’ipotesi di farlo fuori dal Comune di Firenze ha un unico responsabile ossia Nardella, che ha imposto alla Fiorentina la soluzione Mercafir alla quale ci siamo sempre opposti. Si parla tanto di Campo di Marte, stupisce che il Sindaco non sia ancora andato a Roma per trattare con il Ministero competente nell’interesse di Firenze. “Io sto con Commisso” è un messaggio chiaro – conclude Bussolin – ossia che Nardella ha sbagliato tutto ed i suoi cambi di posizione a seconda di dove tira il vento hanno solamente confuso la città e la proprietà della Fiorentina”.

E ha aggiunto il Consigliere Montelatici: “Abbiamo perso un anno e e siamo ripartiti da capo”. “Quando si parla di burocrazia che frena la realizzazione di un nuovo impianto sportivo e dobbiamo ricordare che l’attuale legge sugli stadi porta proprio il nome di Nardella”.

E poi il Consigliere Cocollini: “Siamo stati gli unici a votare contro l’ipotesi della realizzazione dello stadio alla Mercafir denunciando che il progetto era irrealizzabile. Siamo purtroppo rimasti inascoltati e adesso ripartiamo dal Franchi, senza un progetto ed una prospettiva chiara. Noi stiamo davvero con Commisso e siamo pronti a sostenere fino in fondo l’ipotesi della realizzazione del nuovo Franchi, promuovendo qualsiasi progetto che valorizzi la Fiorentina e l’intero quartiere. Ipotesi alternative anno soltanto male alla prospettiva complessiva della Città, che merita uno stadio ed un aeroporto all’altezza della sua importanza”.