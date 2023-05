Le linee guida del prossimo mercato della Fiorentina: La ricerca di uomo-gol. Il confronto di fine stagione con Italiano

Al di là dei prossimi impegni sul campo, urge anche una riflessione sulla Fiorentina del futuro: come e dove intervenire per rafforzare la rosa.

Le linee guida di quello che potrà essere il prossimo mercato, le leggiamo stamani su Tuttosport; urgono rinforzi in difesa, completare la linea mediana e cercare anche un uomo-gol. Ma non solo giocatori, a fine stagione ci sarà anche un confronto con Italiano per capire se progetti e ambizioni collimano.

Adesso la priorità dell’allenatore è quella di trasformare un bel lavoro in un capolavoro.