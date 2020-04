Le maglie larghe della Fiorentina per Chiesa e c’è chi cerca di approfittarne per prenderlo

La linea della Fiorentina è chiarissima per i suoi giocatori di maggior spicco e prospettiva. Per Castrovilli non c’è possibilità di trattativa, il prossimo anno sarà sicuramente un giocatore viola. Per Chiesa la volontà è quello di tenerlo, ma le maglie sono un po’ più larghe. Il presidente Commisso ha ribadito su di lui giusto ieri: “Le condizioni per farlo andare via sono due: la prima è che Federico me lo chieda (e ancora oggi non l’ha fatto). La seconda è che l’offerta sia in linea con la valutazione della nostra società”.

Dopo l’uscita di queste dichiarazioni, su Tuttosport si legge che per Chiesa all’Inter sembra esserci margine per lavorare. Con lui i nerazzurri risolverebbero il problema di sostituire Lautaro Martinez, destinato ad andare al Barcellona.