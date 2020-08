Le mani della Fiorentina su Ricci: La valutazione dell’Empoli e le insidie da evitare per arrivare alla firma

La Fiorentina è in pressing sull’Empoli e ha messo le proprie mani sul gioiellino azzurro, Samuele Ricci, centrocampista classe 2001. Di questa operazione si occupa stamani anche La Gazzetta dello Sport che mette i viola in pole position nella corsa al ragazzo. Quindici i milioni di euro richiesti dal presidente Corsi per cedere il giocatore. I viola però potrebbero mettere in campo anche qualche contropartita come l’altro centrocampista Zurkowski.

Quali sono le insidie maggiori per i viola? Il Napoli innanzitutto. I partenopei avevano già intrapreso una trattativa con i cugini empolesi arrivando ad 11 milioni di euro più bonus. Attenzione anche al Borussia Dortmund, sempre attento ai giovani prospetti più interessanti in giro per l’Europa. Ricci è stato fatto seguire dai tedeschi e aveva raccolto anche delle relazioni molto positive.