Le mani di Dragowski sulla salvezza della Fiorentina: Fissato l’incontro per il contratto

Idee chiare per Iachini a due giorni dalla sfida contro la Juventus. Il tecnico della Fiorentina completerà il centrocampo con Amrabat e Pulgar, che andranno a posizionarsi al fianco di Castrovilli. Il marocchino giocò una delle migliori partite con la maglia viola proprio allo Stadium, quando la Viola vinse 3-0.

Tornando alla partita di Verona, giusto soffermarsi su Dragowski. L’estremo difensore della Fiorentina ha salvato il risultato nel primo tempo su Bessa, Lasagna e Lazovic, permettendo alla squadra di Iachini di rimanere attaccata alla partita. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023: come si legge su La Gazzetta dello Sport, a fine campionato arriverà in Italia il procuratore per parlare con la dirigenza del rinnovo di contratto. I rapporti tra le parti sono ottime e se le idee sul futuro coincideranno, non ci saranno problemi nell’apporre la firma sul prolungamento.