Le Marchand insultata e minacciata dopo le accuse di Ribery. “Se vuole parlarmi del dolore che gli ho procurato mi scuserò con lui”

Nuovo episodio della querelle che vede protagonisti l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, e la presentatrice televisiva ed ex fidanzata di Lilian Thuram, Karine Le Marchand. Tutto è cominciato quando quest’ultima ha pubblicato un post umoristico, prendendo in giro il francese del calciatore. Post che non è stato preso bene dallo stesso Ribery, che ha minacciato di portarla in tribunale.

Nelle ultime ore però la Le Marchand è stata insultata e minacciata da alcuni utenti sui social che non hanno esitato a chiamarla “sporca negra” e donna di facili costumi (eufemismo ovviamente). Per questo motivo ha deciso di reagire pubblicamente: “Se il signor Ribéry vuole parlarmi del dolore che gli ho procurato un semplice post umoristico, mi scuserò con lui senza problemi. Per le altre persone odiose, auguro loro buona fortuna. Perché il mondo a venire non sarà loro”.