Le mille voci su Milenkovic. La Fiorentina guarda in casa Feyenoord per sostituirlo

Rinnova, se ne va, aspetta un segnale dalla Fiorentina…sono moltissime le voci circa il futuro di Nikola Milenkovic. La situazione per lui è tornata ad essere la stessa di un anno fa. A giugno sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con i viola e quindi, o ci sarà un altro rinnovo o il club gigliato dovrà cederlo per non perderlo a zero.

In ogni caso la Fiorentina, si legge su La Nazione, stando più di una semplice occhiata in casa Feyenoord dove gioca l’argentino, con passaporto italiano, Marcos Senesi. Ottime referenze e quotazioni abbordabile per lui, che potrebbe essere il nuovo punto di riferimento difensivo dei viola.