Le montagne russe di…mistero

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul “mistero russo” legato a Sasha Kokorin. L’acquisto più importante del mercato invernale della Fiorentina, non ha ancora fatto rientro in Toscana e, contrariamente a quanto aveva fatto sapere il club, dovrebbe tornare lunedì per conoscere il nuovo allenatore Beppe Iachini. Cosa è successo? Kokorin sta continuando a seguire il suo percorso personalizzato a Roma, ma evidentemente le sue condizioni hanno richiesto che la sua permanenza fosse prolungata di 72 ore. Non sarà a disposizione contro il Genoa alla ripresa del campionato dunque: la speranza è di poterlo rivedere contro l’Atalanta.