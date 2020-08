“Le mosse attendiste della Fiorentina per l’attacco sono un rischio perchè…”

Il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando dell’attacco viola e dei nomi che girano intorno alla Fiorentina: “Mi piacerebbe Belotti ma è fuori da ogni tipo di budget. Cairo non se ne vuole privare. Milik mi piace tantissimo, penso che aspetterà la Juventus”.

E ancora: “Le mosse attendiste della Fiorentina penso che siano per capire, ma è un rischio perchè ora uno come Piatek puoi prenderlo, tra quindici giorni ci sta che non ci sia già più. Piatek non ha fatto bene l’anno scorso, con Kouame fece bene al Genoa”.