Le non ottime condizioni economiche del River Plate potrebbero essere un vantaggio, ma la concorrenza per Carrascal si fa sempre più fitta

Qualche debito di troppo per il River Plate potrebbe avvantaggiare la Fiorentina per la corsa al talento Jorge Carrascal. Il club gigliato però non è però da solo, visto che sul colombiano ci sarebbe anche l’interesse della Juventus, del Besiktas e addirittura del Benevento. Le non ottime condizioni finanziarie della società argentina avrebbero convinto i dirigenti biancorossi ad aprire a una cessione. Per aggiudicarselo però servono i 20 milioni della sua clausola rescissoria. Lo Sporting Lisbona ci aveva provato con una cifra leggermente inferiore, ma la risposta del River è stato un secco no. A riportarlo è il sito colombia.as.com

