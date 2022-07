Le Normand resta alla Real Sociedad? Il difensore può rinnovare: “Penso stia andando tutto bene”

Il difensore della Real Sociedad Robin Le Normand è sicuramente uno dei centrali più interessanti per quanto riguarda eventuali sostituti di Nikola Milenkovic. La Fiorentina ha dimostrato interesse nei suoi confronti, ma non è da escludere una sua permanenza alla Real. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2024 e sta trattando il rinnovo con il club spagnolo.

A tal proposito, Le Normand ha parlato a Cadenaser.com: “In estate, ho voluto chiedere ai miei agenti di non parlarmi di niente, volevo staccare. Quando sono tornato a San Sebastian, ho parlato con loro. Adeso, penso che stia andando tutto bene”.